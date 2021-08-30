Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 03:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin "Zafer Ruhu"
[Fotoğraf: Bursa Büyükşehir Belediyesi (Twitter)]
Bursa Büyükşehir Belediyesi 'Zafer Ruhu'nu anlatan özel bir etkinliğe imza attı. Banklara bırakılan bayrak üzerindeki şehit mektubu büyük küçük çok sayıda kişi tarafından gözyaşlarıyla okundu.
Yurdun dört bir yanını 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının heyecanı sardı.
Bursa'da banklara Türk bayrağı üzerinde temsili bir şehidin ağzından yazılmış mektup bırakıldı.
Mektubu okuyan herkesin gözleri doldu. Kimi ay yıldızlı bayrağı öptü kimi de okşadı. Mektup 7'den 70'e herkes tarafından okundu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hemşehrilerinin duygularını "Zafer Ruhu" etiketiyle sosyal medya hesabından paylaştı.
#ZaferRuhu ile ecdadımızdan aldığımız sancak emin ellerde…#30Ağustospic.twitter.com/60U8YSzlYf— Alinur AKTAŞ (@Alinuraktas70) August 28, 2021
"Sancak taşıma sırası sende, bu bayrağa çok iyi bak" mesajıyla sona eren klip, çok sayıda beğeni aldı.
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