Yurdun dört bir yanını 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının heyecanı sardı.

Bursa'da banklara Türk bayrağı üzerinde temsili bir şehidin ağzından yazılmış mektup bırakıldı.

Mektubu okuyan herkesin gözleri doldu. Kimi ay yıldızlı bayrağı öptü kimi de okşadı. Mektup 7'den 70'e herkes tarafından okundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hemşehrilerinin duygularını "Zafer Ruhu" etiketiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

"Sancak taşıma sırası sende, bu bayrağa çok iyi bak" mesajıyla sona eren klip, çok sayıda beğeni aldı.