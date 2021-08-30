Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 02:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İGA'dan Büyük Zafer'e özel video
İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), Büyük Taarruzun 99'uncu yıl dönümünde özel klip hazırladı. Sosyal medyada 'Zafer yolumuz' etiketiyle yapılan paylaşım büyük ilgi gördü.
Büyük Zafer'in 99'uncu yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları unutulmadı.
İstanbul Havalimanı İşletmesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümüne özel paylaşım yaptı.
"Birlikte tek yürek olalım" sloganıyla İngilizce alt yazılı klip hazırlandı.
"Zafer yolumuz" etiketiyle yapılan paylaşım yoğun ilgi gördü.
Etiketler: İstanbul Havalimanı Mustafa Kemal Atatürk
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