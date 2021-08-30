Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 03:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
[Fotoğraf: AA]
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 30 Ağustos mesajı, partisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Bahçeli mesajında şu ifadeleri kullandı:
"30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, Milli Mücadele'nin bütün cesaret ve hamiyet timsallerini rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum. Zaferimiz kutlu olsun."
30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 99’uncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman ecdadımızı, aziz şehitlerimizi, Milli Mücadele’nin bütün cesaret ve hamiyet timsallerini rahmetle, minnetle, hürmetle anıyorum.— MHP (@MHP_Bilgi) August 29, 2021
Zaferimiz kutlu olsun. pic.twitter.com/pUqnPSmY5B
Etiketler: Devlet Bahçeli MHP
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