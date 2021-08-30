Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 04:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evlat nöbetindeki ailelerden "3 Eylül" çağrısı
[Fotoğraf: AA]
Anne ve babaların, Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbeti gece gündüz devam ediyor. Aileler, evlat nöbetinin 3'üncü yılı olan 3 Eylül'de herkesi bir kez daha kendilerine destek olmaya çağırdı.
HDP ve terör örgütü PKK'ya sloganlarla tepki gösterdiler. Evlat nöbetinde 727 günü geride bıraktılar.
Anne ve babaların, Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbeti gece gündüz sürüyor.
Aileler, evlat nöbetinin 3'üncü yılı olan 3 Eylül'de herkesi kendilerine destek olmaya davet etti.
24 saat evlet nöbeti tutan aileler, Avrupa ülkelerini de terör örgütüne karşı durmaya çağırdı.
Etiketler: anne Diyarbakır Evlat Nöbeti HDP Terör Örgütü
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