HDP ve terör örgütü PKK'ya sloganlarla tepki gösterdiler. Evlat nöbetinde 727 günü geride bıraktılar.

Anne ve babaların, Diyarbakır HDP il binası önündeki evlat nöbeti gece gündüz sürüyor.

Aileler, evlat nöbetinin 3'üncü yılı olan 3 Eylül'de herkesi kendilerine destek olmaya davet etti.

24 saat evlet nöbeti tutan aileler, Avrupa ülkelerini de terör örgütüne karşı durmaya çağırdı.