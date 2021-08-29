Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 22:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MSB'den 'kahramanlara' özel klip
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için hazırlanan bir video klip yayınladı.
Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için video klip yayınladı.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait görüntülere yer verildi.
Videoda “Mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve onun kahraman personelini saygıyla selamlıyoruz" denildi.
Paylaşımda, "Atatürk’ü, şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri
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