Bir millet topyekun mücadeledeydi. Yokluklar içinde kurulan Türk ordusu cephedeydi. Ve parola tekti; ya istiklal ya ölüm.

Başkomutan Mustafa Kemal, 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de yerini aldı. Zafere giden yol, o gün şafak sökerken saat 05.30'da topçu atışıyla başladı. 1874 rakımlı tepe bir milletin varoluş savaşının en büyük tanığı olacaktı.

Tüm plan gizlilik içinde yürütüldü

Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın tek bir hedefi vardı. Karargahını Şuhut ilçesindeki Hacı Veli Konağı'na kurdu. İlk taarruz, Yunan ordusunun en güçlü olduğu yer olan Afyon'dan başlayacaktı. Tüm plan gizlilik içinde yürütüldü.

Hacıveli Konağı'ndaki odanın aynı zamanda Türkiye'nin kurtuluşunun sağlandığı kararların alındığı oda olduğunu ifade eden Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih Profesörü Kemal Arı, "Türkiye daha sonra ayaklarının üzerinde durdu ve bağımsız oldu. Onun temelinde bu binanın ve odanın da çok büyük harcı var. İşte bu odada Atatürk direktifi vererek Anadolu'nun tüm dünyayla hemen hemen bağlantılarını kestirdi, telgraf hatları durduruldu, diğer iletişim kanalları kapatıldı. İçeride olup bitenlerin dışarıya bilgi aktarılmasının önüne geçildi." dedi.

Konakta birkaç gece kalan Mustafa Kemal Paşa, savaşı bizzat yönetmek için Kocatepe'ye hareket ederek, şimdi adı 'Zafer Yolu' olan yoldan, patikalardan atıyla adım adım ilerledi.

Belentepe, Tınaztepe, Çiğiltepe... Yunan ordusu direniş hatlarını bu noktalarda oluşturmuştu.

Taaruz planı ise adım adım işliyordu. Türk ordusu vatanı kurtarmakta kararlıydı.

"Düşman mevzileri hallaç pamuğu gibi atıldı"

Yaklaşık 21 saate yakın düşman mevzilerinin hallaç pamuğu gibi atıldığını aktaran Arı, "O tarihlerde Türklerin saldırılar yapamayacağını söyleyen yunan raporları ya da batılı askerleri var. Hatta Türkler bu mevzileri '6 ayda geçer de 6 saatte geçtik diyebilir' diye yorum var. Ama 1-2 saatte mevziler yarıldı. Ve piyade saldırısı başladı." ifadelerini kullandı.

30 Ağustos'ta Büyük Zafer geldi, düşman ordusu dağıtıldı. Ardından işgal altındaki topraklar tek tek kurtarıldı.

Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bu zafer Türk tarihine altın harflerle yazıldı.

Haber: Duygu Özdemir