Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Büyük Taarruzun 99. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet, şükran ve minnetle anıyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Fuat Oktay, "Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
Büyük Taarruzun 99. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını rahmet, şükran ve minnetle anıyorum.#30AğustosZaferBayramı pic.twitter.com/9gMWCt4FZD— Fuat Oktay (@fuatoktay) August 30, 2021
Etiketler: Fuat Oktay Mustafa Kemal Atatürk
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