Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Fuat Oktay, "Büyük Taarruz'un 99. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.