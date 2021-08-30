Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

"Şartlar uygun olursa bize talep gelirse bunları değerlendirmeye hazırız"

Son durumu yakından takip ettiklerini belirten Akar, şunları söyledi:

"Ülkemiz bu konuda son derece hassasiyet gösteriyor. Bu gelişmeleri yakından takip ederken, bize uygun şartlar oluşursa, bizim karar verme süreçlerimiz var Türkiye Cumhuriyeti olarak. Bizim karar alma süreçlerimiz var bu süreçler geçmek suretiyle. Sonuncuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı olmak kaydıyla bu talepleri değerlendirmeye alıyoruz, gerekli tavrımızı belirliyoruz. Sonuç olarak söylemek gerekirse Afganistan'da bizim birliğimiz var. Tarihi birlikteliğimiz, değerlerimiz var. Oradaki gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Kendi aramızda konuşuyor, görüşüyor, değerlendiriyoruz. Durum ve şartlar uygun olursa, bize talep gelirse bunları değerlendirmeye hazırız."