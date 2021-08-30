Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel klip
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, tarihi görüntülerin yer aldığı bir video klip hazırladı. Klip, zaferin hangi zorluklarla kazanıldığını gözler önüne seriyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabındna, "Türk'ün zaferi" sözleriyle başlayan klip, 1 dakika 36 saniye sürüyor ve tarihe ışık tutan görüntüler içeriyor.
Tamamıyla Kurtuluş Savaşı yıllarında çekilen orijinal görüntülerden oluşan video klip, zaferin hangi zorluklarla kazanıldığını da gözler önüne seriyor.
Klipte, savaşı yöneten Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra kürekle mevzi kazan askerlerden cepheye kağnılarla mühimmat taşıyan kadınlara, asker kıyafeti diken kadınlardan küçük tamirhanelerde silah üretimi yapan ustalara kadar önemli görüntülere yer veriliyor.
Savaştan kesitlerin de yer aldığı klip, "Bayraklaşan bir milletin, vatanlaşan destanı" sözleriyle tamamlanıyor.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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