Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit verilmediği belirtildi.
Açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde bir olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.
Yurt içi ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist daha etkisiz hale getirildi
Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında, Şırnak Beytüşşebap kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Son Haberler
- 16:14
- 16:15
- 16:26
- 15:47
- 16:09
Sıradaki Haber
İletişim Başkanlığından 30 Ağustos'a özel "Zafer Türküsü"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz