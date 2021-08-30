Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu video konferans yöntemiyle düzenlenen Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısı ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
#Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılarak görüş ve değerlendirmelerimizi paylaştık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) August 30, 2021
Attended G7 Foreign Ministers meeting on #Afghanistan and shared our views. pic.twitter.com/za1GSADMtU
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılarak görüş ve değerlendirmelerimizi paylaştık" ifadesini kullandı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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