Dünya
AA 10.01.2026 22:34

ABD'de, ICE polisine tepki olarak düzenlenen protestolarda en az 30 kişi gözaltına alındı

ABD’nin Minnesota eyaletinde, 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good’u vurarak öldüren Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerine tepki olarak düzenlenen protestolarda en az 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'de, ICE polisine tepki olarak düzenlenen protestolarda en az 30 kişi gözaltına alındı

Minneapolis yerel polisinden yapılan açıklamada, 7 Ocak’ta bir ICE görevlisinin aracında duran Good’u vurmasına tepki olarak düzenlenen protestolarda en az 30 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, göstericilerin kent merkezindeki bir otelin önünde kalabalık oluşturduğu ve bazı kişilerin otele zorla girdiği aktarıldı.

Polis, yerel yetkililerin barışçıl protesto çağrılarına rağmen göstericilerin güvenlik güçlerine, polis araçlarına ve yoldaki diğer araçlara kar, buz ve taş attığını, bir polis memurunun ise hafif yaralandığını duyurdu.

Protestocuların bu tavrı üzerine gösteriyi "yasa dışı bir toplantı" ilan eden polisin, en az 30 kişiyi gözaltına aldığı, daha sonra hepsinin serbest bırakıldığı kaydedildi.

ABD’de Donald Trump yönetimi, düzensiz göçmenlerle mücadelede baskıyı artırmak için Minneapolis’te ICE ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) gibi kurumlarda çalışan yaklaşık 2 bin federal ajanı konuşlandırma kararı almıştı.

ICE polisinin 7 Ocak’ta Minnesota’da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmesi ülkede tepki toplamıştı.

ABD Donald Trump
