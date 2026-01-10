Suriye: Halep'teki silahlı varlığı sonlandırmak için sınırlı bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdik

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Halep'teki askeri operasyona ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, Halep kentinde terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonun, "kamu düzenini yeniden sağlamak ve devletin denetimi dışındaki silahlı varlığı sona erdirmek amacıyla yapılan sınırlı bir güvenlik operasyonu" olduğunu ifade edildi.

Ayrıca bu operasyonun Halep'in toplumsal dokusunun ayrılmaz bir parçası olan Kürt nüfusu ve ulusal kurumlarda aktif ortaklarını hedef almadığı vurgulandı.

Suriye hükümetinin, kolluk kuvveti operasyonu düzenlediği, kapsamının ve hedeflerinin sınırlı olduğu; Halep kentinin Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yürütüldüğü bilgisi verildi.

Bu icraatların, YPG unsurlarıyla mutabık kalınan güvenlik düzenlemelerinin tekraren ihlal edilmesinin ardından sivillerin korunması ve kamu düzeninin yeniden sağlanması için gerçekleştirildiği aktarıldı.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi içinde tüm askeri operasyonların yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu bildirmişti.

Halep'te YPG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.