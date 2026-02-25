Hafif Yağmurlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.02.2026 04:33

Edirne’de nehir taşkınında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Edirne’de nehirlerdeki debi artışı nedeniyle meydana gelen taşkında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Edirne’de nehir taşkınında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Edirne, Yunanistan ve Bulgaristan'da meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerinde hızlı artış yaşandığı, yerleşim yerleri ile çiftliklerde taşkınlar meydana geldiği belirtildi.

Sürecin anbean takip edildiği ifade edilen açıklamada, AFAD Başkanlığı ile koordinasyon halinde Edirne Valiliği tarafından su debisi yükselmeden önce gerekli tedbirlerin alınması sağlandığı, risk taşıyan noktalarda tahliyeler yapıldığı, bu kapsamda Bosnaköy Mahallesi'ndeki vatandaşların güvenli bölgelere sevk edildiği aktarıldı.

Edirne’de nehir taşkınında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Bu süreçte, AFAD Başkanlığı tarafından İstanbul ve Kocaeli'den operatör personeli ile birlikte orta ve büyük kapasiteli motopomp görevlendirilmesi yapıldığı, Kırklareli, Sakarya, Bursa, Yalova ve Tekirdağ il müdürlüklerinden personel, bot ve motopomp nakledildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşkınla mücadele, arama kurtarma ve tahliye çalışmalarında Edirne İl AFAD Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, belediye, emniyet, jandarma, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere toplam 539 personel, 157 araç ve iş makinesi, 23 motopomp ve 11 arama kurtarma botu görev almıştır. Yaşanan taşkın olayları nedeniyle 45 ihbar alınmış, ekiplerimizin saha çalışması neticesinde 3 vatandaşımız kurtarılarak güvenli bölgeye alınmış, 99 hayvan tahliye edilmiştir. Taşkınlarda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Akarsu debilerinin düşmesine rağmen ilgili bütün kurumlarımız, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sahada görevlerine devam etmektedir. Bu süreçte taşkın sahalarında vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda gerekli uyarılar yapılmaktadır. Olumsuz hava şartlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

ETİKETLER
Edirne AFAD
Sıradaki Haber
İstanbul'da hafriyat kamyonu bariyere çarparak devrildi: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:20
Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum: Tüm güvenceler mevcut, hiçbir risk yok
03:41
İstanbul'da hafriyat kamyonu bariyere çarparak devrildi: 2 yaralı
04:30
Balıkesir'de F-16 uçağı düştü: Pilot şehit oldu
02:04
DMM’den İran’ın işgali planıyla ilgili iddialara yalanlama
02:10
Meksika'da çıkan olaylarda ölenlerin sayısı 73'e yükseldi
00:57
Taşkın riski nedeniyle kapatılan Tunca Köprüsü trafiğe açıldı
Belçika'da ışıklarla süslenen caddeler ramazan boyunca aydınlatılacak
Belçika'da ışıklarla süslenen caddeler ramazan boyunca aydınlatılacak
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ