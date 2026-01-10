Çok Bulutlu 1.9ºC Ankara
Dünya
AA 10.01.2026 17:39

Almanya'da "Elli Fırtınası"nın etkileri sürüyor

Almanya'da son günlerde etkili olan "Elli Fırtınası"ndan kaynaklanan kar yağışı ve buzlanma, özellikle ulaşımda aksaklıklara yol açmaya devam ediyor.

Almanya'da "Elli Fırtınası"nın etkileri sürüyor

Alman basınında yer alan haberlerde, ülkede "Elli Fırtınası"nın etkili olduğu kuzey bölgelerden uzaklaşmaya başladığı, ancak özellikle demir yolu ulaşımındaki sorunların sürdüğü belirtildi.

Tipi nedeniyle oluşan kar birikintilerinin tren ulaşımında aksamalara yol açtığı aktarılan haberde, Hamburg-Kopenhag, Hannover-Amsterdam, Emden-Hannover, Hamburg-Frankfurt, Hannover-Berlin, Berlin-Hamburg ve Rostock-Berlin tren seferlerinin yarına kadar yapılmayacağı ifade edildi.

Windbergen kentinde, içinde yolcu bulunmayan bir trenin karla kaplı raylar nedeniyle yoluna devam edemediği belirtilen haberde, Hamburg Ana Tren İstasyonu'nda çok sayıda kişinin yolculuklarına devam etmek için beklediği kaydedildi.

Kar ve buzlanma nedeniyle Aşağı Saksonya’daki bir ulaşım şirketinin tüm hatlarında tren seferlerinin yarına kadar durdurulduğu aktarıldı.

Hamburg Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikmeler yaşandığı ifade edilen haberde, yetkililerin çatılardan ve binalardan düşen buz sarkıtlarına karşı uyarıda bulunduğu ve donmuş göllerde oluşan buzun üzerinde yürünmemesini istediği belirtildi.

Haberlerde, ülke genelinde birçok kentte buzlanma nedeniyle trafik kazalarının meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, olumsuz hava şartları nedeniyle Almanya Birinci Futbol Ligi'nde bugün oynanması planlanan Werder Bremen-Hoffenheim ve St. Pauli-Leipzig müsabakalarının ertelendiği bildirildi.

Alman Meteoroloji Servisinin yarın da ülkenin çeşitli bölgelerinde buzlanma yaşanabileceğine ilişkin uyarıda bulunduğu kaydedildi.

