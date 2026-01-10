Çok Bulutlu 1.9ºC Ankara
Dünya
AA 10.01.2026 17:40

İran Genel Başsavcısı'ndan "kargaşa çıkaranlara" sert uyarı

İran Genel Başsavcısı Muhammed Muvahhidi, savcılıklara talimat vererek, "kargaşa çıkaranlara" vakit kaybetmeden yargılanması için hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.

İran Genel Başsavcısı'ndan "kargaşa çıkaranlara" sert uyarı

İran Devlet Televizyonu’na göre Muvahhidi, savcılıklara talimat vererek, “Halka ihanet eden, ülkenin yabancıların kontrolüne girmesini hedefleyen ve huzur ortamını bozanlarla ilgili iddianameler vakit kaybetmeden hazırlanmalı.” dedi

Soruşturma süreçlerinin hoşgörü ve merhamet gösterilmeksizin yürütülmesi gerektiğine dikkati çeken Muvahhidi, “Kargaşa çıkaranlara yöneltilen suçlar aynıdır. Bu kapsamda tüm failler muharebe suçu işlemiş sayılacaktır. Failler kandırıldık diyerek bu suçlardan kurtulacaklarını zannetmesinler. Çünkü tüm uyarılar yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Muvahhidi ayrıca, sosyal medyada ön plana çıkanlar ile çeşitli alanlarda konuşma yapanların da dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

İran Ceza Kanunu’nun 282. maddesi, muharebe suçunun işlendiği durumlarda idam cezasını öngörüyor. Ancak hakimlere, sanığın memleketinden uzak bir yerde sürgün (iç sürgün) ya da sağ el ile sol ayağın kesilmesi gibi alternatif cezaları uygulama yetkisi de tanınıyor.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 9 Ocak'ta (gösterilerin 13. gününde) yayımladığı raporda, 15'i emniyet görevlisi 65 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını, 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

İran
