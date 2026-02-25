Çok Bulutlu 3.1ºC Ankara
Türkiye
AA 25.02.2026 09:33

Edirne’de taşkın tehlikesi zayıflıyor, alarm seviyesi düştü

Edirne'de yağış ve kar erimeleriyle yükselen Tunca ve Meriç’te su seviyeleri geriledi, kırmızı alarm yerini turuncu uyarıya bıraktı.

Edirne’de taşkın tehlikesi zayıflıyor, alarm seviyesi düştü

Bölgesel yağışlar, kar erimeleri ve Bulgaristan'daki barajlardan yapılan kontrollü su salımı nedeniyle geçen hafta su seviyeleri hızla yükselen iki nehir, taşkınlara neden oldu.

Çok sayıda köy yolu ile tarihi köprüler ulaşıma kapandı, binlerce dekar tarım arazisi sular altında kaldı.

Tunca'daki durum

Yaz aylarında debisi saniyede 2 metreküpe kadar düşen Tunca Nehri, son taşkında 212 metreküp/saniye ile zirve yaptı. Bu seviyenin ardından düşüşe geçen nehrin debisi, son ölçümlerde 126 metreküp/saniye olarak belirlendi.

Tunca Nehri'ndeki su seviyesinin düşmesiyle birlikte, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı er meydanının bulunduğu Sarayiçi Adası’nda ve bazı bölümleri su altında kalan tarihi köprülerde sular çekilmeye başladı.

Meriç "turuncu" ikaz seviyesinde

Meriç Nehri’nde ise yaz döneminde 30-40 metreküp/saniye aralığında seyreden debi, son yükselişle 1489 metreküp/saniyeye kadar ulaştı. Pik seviyenin ardından gerileme kaydedilen nehrin debisi, son ölçümde 1225 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Öte yandan Meriç Nehri için daha önce verilen "kırmızı" ikaz seviyesi, debideki düşüşle birlikte dün gece itibarıyla "turuncu" seviyeye indirildi.

Edirne Yağış Meriç Nehri Tunca Nehri
