AA 25.02.2026 09:03

Diyarbakır'da "zehir" operasyonu: 16 tutuklama

Diyarbakır'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 16 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da "zehir" operasyonu: 16 tutuklama
[AA (Arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15-22 Şubat'ta uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda, 60 kilo 873 gram skunk, 4 kilo 132 gram esrar türevleri, 55 gram sentetik uyuşturucu, 93 sentetik ecza maddesi, 6 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi ile suçun önlenmesi amacıyla yürütülen diğer çalışmalarda, 1 AK-47 uzun namlulu silah, 28 tabanca, ⁠9 av tüfeği, ⁠kurusıkı tabanca ele geçirildi, 106 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 86'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır Uyuşturucu Narkotik
