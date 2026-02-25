Çok Bulutlu 5.3ºC Ankara
AA 25.02.2026 10:37

Trakya'daki barajların doluluk oranları arttı

Trakya'da etkili olan kar ve sağanak yağışlar, 14 barajın doluluk oranını önemli ölçüde artırdı.

Trakya'daki barajların doluluk oranları arttı
[Fotograf: AA]

Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’nde DSİ sorumluluk sahasında bulunan 14 barajda 638 milyon 932 bin metreküp su bulunuyor.

Barajlarda 6 Ocak'ta 377 milyon 248 bin metreküp olarak ölçülen su miktarı, son yağışların etkisiyle 261 milyon 684 bin metreküp arttı.

Verilere göre barajların doluluk oranının en fazla arttığı il Edirne oldu.

Trakya'daki barajların doluluk oranları arttı

Edirne'deki 6 barajda 326 milyon 653 bin metreküp, Kırklareli’ndeki 4 barajda 188 milyon 158 bin metreküp, Tekirdağ'daki 4 barajda ise 124 milyon 121 bin metreküp su bulunuyor.

Edirne'nin su ihtiyacını karşılayan Kırklareli’ndeki Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı da belirgin şekilde yükseldi.

Yaz aylarında kuraklık nedeniyle doluluğu yüzde 3'e kadar gerileyen barajda, son yağışların ardından su seviyesi yüzde 53 olarak ölçüldü.

Barajdaki mevcut su miktarı 79 milyon 414 bin metreküp olarak kaydedildi.

Barajlar
