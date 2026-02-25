Çok Bulutlu 5.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.02.2026 10:24

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 azalışla 14.049,62 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı
[Fotograf: AA]

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 düşüşle 14.050,83 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,21 puan ve yüzde 0,01 azalışla 14.049,62 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,89 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen holding oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülke ekonomisine ve teknoloji şirketlerinin yatırımlarına ilişkin yaptığı açıklamalar risk iştahını artırırken, dünyanın en büyük şirketi konumundaki Nvidia'nın bugün açıklaması beklenen bilançosu yatırımcıların odağına yerleşti.

Açıklanacak finansal sonuçlar teknoloji sektörü için önemli bir gösterge niteliği taşımasının yanında, şirketin üst yönetiminden gelecek mesajlar da kritik önem taşıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının, Almanya'da büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar Nvidia'nın bilançosunu takip edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:38
Teknoloji devlerinden "gölge profil" tuzağı: Üye olmayanlar bile takip altında
11:33
Çanakkale'de yol çöktü, dev çukur oluştu
11:29
Türkiye’nin en büyük 10 bankasından 674,8 milyar lira kar
11:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ziyaretinde simülatörden milli kanatlara dönüşüm
11:19
"İkinci bahar"da evlilik 9 bini aştı
10:51
Emlak alırken 'net metrekare' oyununa dikkat
Türk bilim insanlarından Antarktika'da iklim değişikliğine farkındalık vurgusu
Türk bilim insanlarından Antarktika'da iklim değişikliğine farkındalık vurgusu
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni”ne katıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ