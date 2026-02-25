Çok Bulutlu 3.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 25.02.2026 09:27

Altının gramı 7 bin 323 liradan işlem görüyor

Altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizliklerle birlikte yönünü yukarı çevirdi. Önceki kapanışa göre %0,6 değer kazanan gram altın 7.323 lira seviyelerinden işlem görüyor. Analistlere göre, "güvenli liman" talebi artarak devam edebilir.

Altının gramı 7 bin 323 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki azalışla paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 7 bin 276,7 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 7 bin 323 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 12 bin 340 liradan, Cumhuriyet altını ise 48 bin 950 liradan satılıyor. Altının onsu yüzde 0,5 artışla 5 bin 191 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle altın fiyatları yükselirken Çin'de Ay Yeni Yılı tatilinin sona ermesi de altına destek verdi.

Özellikle ABD-İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor. Analistler, ABD'nin mali politikası, ticaret politikası ve dış politikasından kaynaklı etkilerin devam etmesi durumunda güvenli liman varlıklara talebin artabileceğini söyledi.

Bugün takip edilecek veriler

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını vurgulayan analistler, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının, Almanya'da büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtti.

Altın
