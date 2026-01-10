Çok Bulutlu 1.5ºC Ankara
AA 10.01.2026 15:35

Suriye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı: Halep’te kazanılan başarı kaosa bel bağlayanlara ders oldu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, Halep'te terör örgütü YPG unsurlarına yönelik yürütülen operasyonun, "kaosa yatırım yapanlara önemli bir ders" olduğunu belirtti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı: Halep’te kazanılan başarı kaosa bel bağlayanlara ders oldu

Zeydan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Suriye güvenlik güçlerinin Halep’te Şeyh Maksud Mahallesi’ne girerek terör örgütü YPG’nin bölgeden temizlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı, orduyu, güvenlik güçlerini ve devletin sivil kadrolarını tebrik eden Zeydan, Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinin yeniden Suriye devletinin kontrolüne geçtiğini belirtti.

Zeydan, bu gelişmenin, devlete ve kurumlarına güvenin önemini ortaya koyduğunu vurgulayarak, bunun "kaosa bel bağlayan herkes için ibretlik bir mesaj ve ders" olduğunu ifade etti.

Suriye’nin birlikte yaşam konusunda bölge için örnek olmaya devam edeceğini belirten Zeydan, ülkedeki Kürtlerin de Suriye devletinin birliğinin temel unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.

Halep'te YPG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Suriye
