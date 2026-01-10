Çok Bulutlu 1.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.01.2026 14:46

Rusya: Ukrayna'da Avrupa ve NATO birliklerinin konuşlandırılmasına izin vermeyeceğiz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'da Avrupa ve NATO askeri birliklerinin konuşlandırılmasına izin vermeyeceklerini bildirdi.

Rusya: Ukrayna'da Avrupa ve NATO birliklerinin konuşlandırılmasına izin vermeyeceğiz

Medvedev, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin eylemlerini eleştirdi.

Rus ordusunun "Oreşnik" orta menzilli balistik füze sistemleriyle Ukrayna'daki hedeflere yönelik dün düzenlediği saldırının yer aldığı görüntüyü paylaşan Medvedev, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'yı yöneten aptallar Avrupa'da savaş istiyorlar. Bin kere söylendi. Rusya, Ukrayna'da hiçbir Avrupa veya NATO birliğine izin vermeyecek. O zaman gerçekle yüzleşelim. İşte alacağınız şey."

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod'daki resmi konutuna yaptığı insansız hava aracı saldırısına (İHA) cevap olarak, Oreşnik balistik füze sistemleriyle Ukrayna'daki hedeflere saldırı düzenlediklerini bildirmişti.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna NATO Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Gazze’de dondurucu soğuk nedeniyle 7 günlük bebek hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:38
Suriye Cumhurbaşkanlığı Danışmanı: Halep’te kazanılan başarı kaosa bel bağlayanlara ders oldu
15:50
Halep'teki askeri operasyonlar durduruldu
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
15:21
İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı
14:48
Mehmet Şimşek: Reform Yılı ilan ettiğimiz 2026'da politikalarımızı hızlandıracağız
14:44
TDV'den ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere 500 bin lira çeyiz yardımı
48 il için 'kar, sağanak ve fırtına' uyarısı
48 il için 'kar, sağanak ve fırtına' uyarısı
FOTO FOKUS
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Edirne'de otogarda otobüsün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ