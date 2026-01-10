Çok Bulutlu 1.9ºC Ankara
Dünya
AA 10.01.2026 18:38

Halep’te, tahliye edilmeyi kabul eden terör örgütü YPG mensupları otobüslerle Tabka’ya gönderildi

Suriye’nin Halep kentine bağlı Şeyh Maksud mahallesinde, ordunun operasyonlarında köşeye sıkışan bir grup terör örgütü YPG mensubu, tahliye uzlaşması kapsamında otobüslerle kentten gönderildi.

[Fotograf: AA]
[Fotograf: AA]

Suriye Savunma Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki Yasin Hastanesi’nde mevzilenen SDG’li teröristler, tahliye olmayı kabul ettikten sonra, otobüslerle Tabka’ya nakledildi.

Güvenlik kaynakları: Çatışmaların sebebi YPG'nin Suriye'nin geleceğini ve kaynaklarını sömürme kaygısıdır
Güvenlik kaynakları: Çatışmaların sebebi YPG'nin Suriye'nin geleceğini ve kaynaklarını sömürme kaygısıdır

Hastanede mevzilenen SDG’li teröristlerin içeridekileri canlı kalkan olarak kullandığı ifade edildi.

Tabka, Fırat Nehri üzerinde, nehrin batı kıyısında terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan alanda yer alıyor.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi içinde tüm askeri operasyonların yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu bildirmişti.

Suriye Halep PKK/YPG
