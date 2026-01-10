Halep’te, tahliye edilmeyi kabul eden terör örgütü YPG mensupları otobüslerle Tabka’ya gönderildi

Suriye Savunma Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, Şeyh Maksud Mahallesi’ndeki Yasin Hastanesi’nde mevzilenen SDG’li teröristler, tahliye olmayı kabul ettikten sonra, otobüslerle Tabka’ya nakledildi.
Hastanede mevzilenen SDG’li teröristlerin içeridekileri canlı kalkan olarak kullandığı ifade edildi.
Tabka, Fırat Nehri üzerinde, nehrin batı kıyısında terör örgütü YPG/SDG işgalinde bulunan alanda yer alıyor.
Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi içinde tüm askeri operasyonların yerel saatle 15.00 itibarıyla durdurulduğunu bildirmişti.