Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Karaismailoğlu sel bölgesinde incelemelerini sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketi yaşanan Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, beraberinde Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer ilgililerle ilk olarak temizlik çalışmaları devam eden Pazarcık Özel Eğitim Meslek Lisesi binasını ziyaret etti.
Burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağıköy'de inceleme yaparak, bir süre sohbet ettiği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Karaismailoğlu, köyde kendisini karşılayan çocuklara da çeşitli hediyeler takdim etti.
El ele vererek yaptığımız çalışmalar ve gayretimiz sayesinde kötü günler geride kaldı.— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) August 30, 2021
Sevgimiz ve birliğimiz daim olsun.
Yalı Mahallesi, #Ayancık pic.twitter.com/jkZvZgyK1t
Etiketler: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adil Karaismailoğlu Sel
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