Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
Bingöl’de uyuşturucu operasyonlarında farklı miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son 3 günde operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlar kapsamında Bingöl kırsalında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 1 kilo 270 gram metamfetamin, Solhan ilçesi Şeref yol kontrol noktasında durdurulan bir otobüste ise 89 kapsül eroin, 5 gram skunk, 1 gram metamfetamin ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Bingöl Uyuşturucu
Son Haberler
- 20:07
- 20:03
- 19:41
- 19:26
- 19:47
Sıradaki Haber
Isparta'da ormanlık alanlara giriş yasağı 16 Eylül'e uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz