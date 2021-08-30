Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
İzmir-Ankara kara yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen tır, Alaşehir Kavşağı yakınlarında yoğun trafik nedeniyle duraksadı.
Bu sırada seyir halindeki mısır yüklü bir başka tır, önündeki iki otomobili sürükleyerek duraksayan tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, iki tır arasındaki otomobillerde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.
Kazada otomobillerde sıkışan Ayşe ve Osman Muslu ile Sevilay Şahane'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan 5 kişi ilçedeki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan İzmir-Ankara kara yolu kazalı araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak açıldı.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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