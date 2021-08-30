Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil ilçesi Dülük Mahallesi'ndeki antik kentte Almanya Münster Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engelbert Winter başkanlığında kazı çalışmaları kesintisiz yürütülüyor.

Bu kapsamda Vali Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, antik kentteki kazı çalışmalarını inceledi, çalışmalar hakkında Prof. Dr. Winter'den bilgi aldı.

Gül, burada yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve akademisyenlerin söz konusu bölgede tarihin gün yüzüne çıkarılması noktasında yıllardır çalışma yürüttüğünü belirtti.

Belediye Başkanı Fadıloğlu ise Prof. Dr. Winter eşliğinde 14 yıldır antik kentte çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Kaynak ve güçlerin birleştirilerek çalışmaların hızlandırılacağını belirten Fadıloğlu şunları kaydetti:

"Bu yılki kazıda bulunan dini bir yapının ve aynı zamanda da bir demirci atölyesinin açıldığını gördük. Buradan çıkan buluntular, mevcut müzemize intikal ettiriliyor. Ama burada ağırlıklı olarak mimari yapılarımız var. Şu an üzerinde bulunduğumuz Keber Tepe, Dülük Antik Kenti'nin asıl yaşam alanı. Bu yerleşim alanından adım adım devam ederek amacımız kentin tüm unsurlarına ulaşmak. Mitras Tapınağı ile yeniden harekete geçirerek Mitras Tapınağı'ndan başlayıp bu alanda kamulaştırmalarımızı tamamlayıp olabilecek en iyi şartlarda, en idealini yakalayabilecek bir yürüyüş yolu yapmaya çalışacağız."