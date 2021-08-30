Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 17:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları: 16 tutuklama
Gaziantep'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 301 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımına ilişkin 23-29 Ağustos'ta çok sayıda operasyon düzenledi.
Belirli adreslere yönelik operasyonlarda, 986 gram bonzai, 535 gram sentetik uyuşturucu, 162 gram esrar, 94 gram eroin, 574 kök hint keneviri, 28 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 301 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 285 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Gaziantep Uyuşturucu
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