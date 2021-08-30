Yeni Mahalle'deki plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı.

Plastik malzemelerin yanmasıyla alevler hızla büyüdü. Yangına ilk müdahaleyi çalışanlar yaptı. Bu sırada bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Yangında 50 bin plastik üzüm kasası kullanılamaz hale geldi.