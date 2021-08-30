Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Manisa'da plastik kasa imalathanesinde yangın
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 50 bin plastik üzüm kasası kullanılamaz hale geldi.
Yeni Mahalle'deki plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı.
Plastik malzemelerin yanmasıyla alevler hızla büyüdü. Yangına ilk müdahaleyi çalışanlar yaptı. Bu sırada bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların neden olduğu yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangında 50 bin plastik üzüm kasası kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 18:38
- 18:35
- 18:12
- 18:10
- 17:49
Sıradaki Haber
Şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in naaşı memleketine getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz