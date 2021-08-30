Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de "dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü L.A'nın, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde kaldığı bir rezidansa operasyon düzenledi.
Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek cezaevine konuldu.
Etiketler: Dolandırıcılık
Son Haberler
- 16:54
- 16:39
- 16:14
- 16:15
- 16:42
Sıradaki Haber
Gizemli monolit bu kez Diyarbakır'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz