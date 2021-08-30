Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 13:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Polis memuru otobüsle ekip aracı arasında sıkıştı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde perona yanaşan yolcu otobüsü ile ekip aracı arasında sıkışan polis memuru yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.
Gebze'de görev yapan polis memuru O.H, Gebze Terminali'nde perona yanaşan G.D. idaresindeki şehirler arası otobüs ile ekip otosu arasında sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polise ilk müdahaleyi yaptı.
Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Otobüs şoförü ise polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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