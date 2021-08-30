Mısır silajı balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın kontrol altında
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir biyokütle enerji tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinden akşam saatlerinde duman yükselmeye başladı.
Yangının Mercimek Mahallesi yakınında, mısır silajı balyalarından elektrik üreten bir biyokütle enerji tesisinde çıktığı anlaşıldı.
Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir tarlada öğle saatlerinde yangın çıktı. Mısır silajı balyalarının bulunduğu tarladaki yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Son durumu @trthaber muhabiri Ramazan Düzgün aktardı.https://t.co/XgWUE9QWm2 pic.twitter.com/5InHMswHL6— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 30, 2021
Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, hızla yangına müdahale etti. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
Tesiste yaklaşık 30 bin ton mısır silajı balyası bulunduğu tahmin ediliyor.
Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
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