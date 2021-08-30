Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çarşafları bağlayıp 5. kattan inmeye çalışırken düşen genç kız yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da çarşafları bağlayıp 5. kattaki evlerinin camından inmek isteyen genç kız, çarşafların kopması sonucu düşerek ağır yaralandı.
Meydan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında ailesiyle yaşayan 20 yaşındaki Feyza B., çarşafları bağlayarak evin camından aşağı inmeye çalıştı.
Çarşafların kopması sonucu kömürlüğün çatısına düşen Feyza B. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Feyza B.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Aksaray
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