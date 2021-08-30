Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 20:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/DHA
Tekirdağ’ı sağanak vurdu: Pazar alanı göle döndü
[Fotoğraf: DHA]
Tekirdağ'da etkili olan sağanak hayatı felç etti. Yaklaşık 10 dakika süren yağış bir pazar yerini su altında bıraktı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından, Tekirdağ'da sağanak etkili oldu. Süleymanpaşa ilçesinde kurulan pazar alanı su altında kaldı.
Bir anda bastıran ve kısa süren yağış, pazar alanını adeta göle çevirdi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar korunaklı yerlere sığındı.
[Fotoğraf: AA]
Yıldırım düşmesi sonucu da bir ağaç devrildi.
Belediye ekipleri suyla kaplanan cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.
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