Bakımdan geçen tekneler özenle boyandı, haftalardır onarılan ağlar, teknelere yüklendi. 15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı bitiyor.

Türk karasularında geçen yıl 291 bin 910 ton balık avlandı. İlk sırada 171 bin ton ile hamsi yer aldı. Onu 26 bin 804 ton ile çaça ve 22 bin 743 ton palamut izledi.

Bu yıl balıkçılar geçen yıla göre daha umutlu.

Denizlerdeki balık miktarının korunması için, avlanan balıkların yasal boy ölçülerine uyulması önemli.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'de bu sınır hamside 9 santimetre. Barbunya ve istavrit en az 13, lüfer 20, palamut 25 santimetre olmalı. Ama geçen sezon hamsi alarm verince sezon içi yasak geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Balıkçılık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Şahin, "Balık stoklarının boylarının özellikle de hamsinin boyunun çok küçük olması piyasaya pazara sunulan balıkların boylarının tüketilecek boyun altında olması o yasağı getirmişti" dedi.

Haber: Fatih Doğan

Kamera: Yavuz Ertürk

Kurgu: Şeyda Şahin