Polis ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki uygulama noktasında tarım işçilerini taşıyan bir minibüsü durdurdu.

Ekipler, araçta bulunanların HES kodu sorgularını yapacağı sırada bir kişinin battaniyenin altında olduğunu fark etti.

HES kodu sorgularında, battaniye ile gizlenmeye çalışan H.T'nin test sonucunun pozitif olduğunun belirlenmesi üzerine, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bilgi verildi.

H.T, 4 bin 50 lira ceza uygulanarak, yurtta karantinaya alındı.