Ankara’da evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

1952'de Ankara’da dünyaya gelen Nusret Çetinel, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Çetinel, Devlet Tiyatroları'nda ve özel tiyatrolarda pek çok oyunda görev aldı.

Ankara’da çekilen Bizim Evin Halleri dizisi ile televizyonda tanınan Çetinel, tiyatro oyunculuğu ve seslendirmenliğin yanı sıra Muhteşem Yüzyıl, Behzat Ç, Sevda Kuşun Kanadında, Mavera, Aşk Ağlatır, Yağmurdan Sonra başta olmak üzere, pek çok dizi ve filmde rol aldı.

Altun'dan başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan Çetinel'in vefatıyla ilgili başsağlığı mesaj yayımladı.

Kıymetli oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Merhum Çetinel’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 1, 2021

Altun mesajında, şunları söyledi:

"Kıymetli oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Çetinel’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."