Türkiye'nin ortak sesi TRT Radyo, 6 ulusal ve 5 bölgesel yayınıyla tüm dünyada sesini duyurmaya devam ediyor.

Yayına başladığı 1927 yılında, Türk toplumunun radyo serüvenini başlatan TRT radyoları, 1 Eylül itibarıyla yeni yayın dönemine merhaba dedi.

TRT Radyo usta isimlerle yeni sezona "merhaba" dedi

Halk Müziği Sanatçısı Adile Kurt Karatepe, bu sezonla birlikte dördüncü sezonuna başlayan Yadigar programına devam edeceklerini belirterek, "Bizler Anadolu kültürünü Anadolu insanına yakışan şekilde, onlardan aldığımız emanetleri onlara en yakışan şekilde tekrar sunmaya çalışacağız" dedi.

TRT Radyo'nun yeni yayın dönemi için tüm hazırlıklar sürerken, alınan kayıtlar TRT'nin neredeyse asırlık arşivine eklenmek üzere muhafaza ediliyor

TRT Radyo, usta isimler, deneyimli teknik ekipten oluşan kadrosuyla, yepyeni programlarla ve yeni logosuyla dinleyicilerle buluştu.

TRT Radyo yeni yayın dönemine girdi

Tonymayster Süleyman Nazif İnter ise şunları söyledi:

"32'nci yılımı 15 gün sonra bitirmek üzereyim TRT kurumunda. Her yeni yayın dönemi bizlere yeni programlarla yeniden yüzünü görmediğimiz, hizmet ettiğimiz halkımıza yeni bir umut, yeni bir pencere açıyor. Bu yeni yayın döneminde de kaldığımız yerden aynı heyecanla çalışmak üzere işimizin başındayız."

Radyo 1'de haber ve eğitim kuşağı, Radyo 3'te klasik, caz, pop ve rock'ın seçkin örnekleri, TRT Türkü ve TRT Nağme'de Türk halk ve Türk sanat müziği eserleri, yeni yayın döneminde dinleyicilerle birlikte olmaya devam edecek.

