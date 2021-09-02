AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili, "Özgürlüğü ve bireyi koruyan bir yaklaşım üretilecek" dedi.

Çelik, Afganistan'dan gelecek olası göç dalgası ile ilgili, "Kimse Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacağını düşünmesin. Bundan sonra Türkiye’nin bir göçmen bile alacak durumu yoktur. Herkes Afgan göçünü önlemek için elini taşın altına koymalıdır. Geçiş dönemini takip ediyoruz, diplomatik girişimlerimiz var" diye konuştu.

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