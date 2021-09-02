Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Tünelin ucu göründü diyebiliriz"

Bugün 18 yaş üzeri vatandaşımız yüzde 70'inden fazlası aşılanmış durumda. 18 yaş ve üstü üniversite öğrencileri için tanımladık. 15 yaş ve üstü için de tercihe bırakmıştık. 12 yaş üstü kronik hastalı, ek hastalığı olan çocuklarımız içinde ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil. 15 yaş üstü olduğu gibi tercihe bırakarak devam edilmesi kanaatindeyiz. Aşının zorunlu olarak yapılmasını çocuklarda değil, ek hastalığı olanlar için önemsiyoruz, tanımladık. 12 yaş üstü de 15 yaş üstü olduğu gibi tercihe bağlı yapılabilir. Tünelin ucu göründü diyebiliriz.

"Vefat edenlerin yüzde 90'ı aşısız ya da eksik doz aşılı"

Aktif vakalarımızın yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yüzde 90'ı da yine tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat eden vatandaşlarımızın da yüzde 90'ı tam aşı olmayan ya da eksik doz aşı olan kişilerdir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün itibarıyla aktif vakalarımızın yüzde 81’i tam aşılı olmayan kişilerdir. Aşı bizi koruyor, belirli bir süre aşı ile tam koruma sağlanabiliyor.https://t.co/3ItnsqUBs6 pic.twitter.com/vs6prCHRp2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2021

"Okulları açık tutmak en önemli ödevimizdir"

Okulları açık tutmak en önemli ödevimizdir. Tüm gayretimiz yüz yüze eğitim vermek ve bunun sürekliliğini sağlamak. Çocuklara okulda hastalık bulaşır mı sorusu sorulabilir. Bunu düşünüyorsak önce kendimiz tedbirlere uymalıyız. Bu dönemde öğretmenlere, öğrencilere örnek olmalıyız. Yeni dönemde salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Çünkü elimizde artık aşı var.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yeni dönemde salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Çünkü elimizde artık aşı var.https://t.co/3ItnsqUBs6 pic.twitter.com/aRjEfvApn4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2021

"Aşısızların okula alınmama gibi bir durumu olmaz"

Aşısızların okula alınmama gibi bir durumu olmaz. En az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen ve çalışanların oranı yüzde 88, iki doz aşısını tamamlayanların sayısı ise yüzde 75'i buldu. Öğretmenlerimizdeki aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Öğretmenlerimiz kadar velilerimiz de aynı sorumluluğu taşıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılanmayanların okula alınmama gibi bir durumu olmaz. En az bir doz aşısını yaptırmış öğretmen ve çalışanların oranı yüzde 88’i buldu.https://t.co/IVtHc9hI35 pic.twitter.com/K9ly8l7PwF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2021

"Yeni dönemde vakalarımız ağırlıklı genç yaş grubunda"

Vaka sayılarında artışın giderek devam ettiğini ve bu rakamların da aslında yüksek olduğunu düşünüyoruz. Varyantların da devreye girmesiyle bulaşıcılık artıyor. Vakaların en yoğun yaş grubu 15-45 arası, vaka sayısı bu nedenle yükseldi. Şu dönemde kısıtlamayı devreye almadık. Bizim aşı oranımızı her geçen gün artırmamız gerekiyor. Aşının belli düzeyde bulaşı da önlediğini biliyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılanmamış olan 28 milyon, yüzde 83 vaka yüzde 90’a yakın hastane yükünü oluşturuyor. Aşı bu kadar etkili, bunu tartışmanın anlamı yok.https://t.co/3ItnsqUBs6 pic.twitter.com/CYZKjYGsIv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2021

"Yüzde 80-90 oranında aşının koruduğunu görüyoruz"

Tam doz aşısı olanlar da kaybedilebiliyor, oranı yüzde 10. Yüzde 80-90 oranında aşının koruduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın aşılarını erken dönemde yaptırmalarının önemli olduğunu söylüyoruz.

"Sputnik aşısının gelmesi için gayret içindeyiz"

Birinci ve ikinci doz Sputnik aşısının gelmesi için gayret içindeyiz. Sinovac aşısı için Çin ile yatırım ve teknoloji transferini görüştük, uzun sürmeyeceğini söylediler.

"Tek doz aşı korumuyor, iki doz aşının mutlaka yapılması gerekiyor"

Tek doz aşı korumuyor, iki doz aşının mutlaka yapılması gerekiyor. Bir an önce aşılarımızı tamamlamalıyız. İsrail'deki çalışmalar mRNA aşısında 7-8 ay sonra hatırlatma dozu gerektiğini gösteriyor. İnaktif aşı için 3. doz aşı çok önemli.

"Aşısı tamamlanmış kişi sayısı 35 milyon"

Aşısı tamamlanmış kişi sayısı 35 milyon. Bu kişilerin vaka yükü yüzde 13, hastane yükü yüzde 10. Türkiye'de toplam doz aşı miktarı 95 milyonu geçti. Avrupa ülkelerinde bizden fazla aşı yapan Almanya dışında başta bir ülke yok.

'Kapalı mekanlar için PCR uygulamasını gündemimize almadık'

AVM, restoran ve kafeler için PCR uygulamasını gündemimize almadık, önümüzdeki dönemde salgının ülkemizin gündeminden düşeceğini düşünüyorum.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşmasından öne çıkanlar:

"Okullarda alınması gereken önlemler rehberini valiliklere gönderdik"

6 Eylül'de okullarımızı haftada 5 gün açıyoruz. Okullarda alınması gereken önlemler rehberini tüm valiliklere gönderdik. Salgından en az düzeyde etkilenmek için sağlığı önceleyen kararlar aldık. Uzaktan eğitim asla yüz yüze eğitimin yerine geçmez. Çocuklarımızdan daha fazla fedakarlık isteyemeyiz, gerekli adımları attık ve atmaya devam ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Uzaktan eğitim ne kadar başarılı olursa olsun asla yüz yüze eğitimin yerine geçemez. Okullarda alınması gereken önlemler rehberini tüm valiliklere gönderdik.https://t.co/IVtHc9hI35 pic.twitter.com/l8EeqTU0K7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2021

"58 bin okulumuz için 113 bin kişilik temizlik personeli görevlendirildi"

Tüm okullarımıza temizlik malzemesi ihtiyaçlarını gönderdik. Okullarımızın hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak güce sahibiz. 2021-2022 eğitim öğretim yılında 650 milyon TL'yi tüm illerimize ve okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. 58 bin okulumuz için 113 bin kişilik temizlik personeli görevlendirildi.

"Kurallara riayet edelim ki okullarımız kapanma sorunuyla yüz yüze kalmasın"

Okullarımızın bir daha hiç kapanmaması ve eğitimin kesintiye uğramaması için tüm personelimize bir kez daha çağrı yapmak isterim: Tüm kurallara harfiyen uyalım. Milli Eğitim Bakanlığı olarak üzerimize düşen tüm görevleri aldık. Kurallara riayet edelim ki okullarımız kapanma sorunuyla yüz yüze kalmasın. Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okullarımızın bir daha kapanmaması için herkese görev düşüyor. Okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır.https://t.co/3ItnsqUBs6 pic.twitter.com/lpyxwjjUai — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2021

Uyum eğitiminde yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ve 165 bin öğretmenimiz sahada. Aşı olmasa bile PCR'la ilgili bize intikal eden bir problem yok.

YÖK Başkanı Erol Özvar'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Salgın ortamında yükseköğretimi sürdürmeyi başardık"

1,5 seneden beri yükseköğretim kurumları eğitimine ara vermeden bütün kurumlarımız, üniversitelerimiz akademik faaliyetlerine devam etmektedir. Bu salgın sürecinde kampüslerimizi ve üniversitelerimizi kapatmadık. Salgın sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerini uzaktan yapmaya karar verdik. Salgın ortamında yükseköğretimi sürdürmeyi başardık.

"Yeni akademik yılda eğitim öğretim yüz yüze yapılacak"

Yeni bir akademik yılına giriyoruz. Bu ayın sonlarına doğru belki ekim ayının başında açmış olacağız. Bu yeni yıl açılış yılında biz Yükseköğretim Kurulu olarak ve üniversiteler olarak eğitimi yüz yüze sürdürme kararı aldık.

"Üniversitelerimiz hangi dersleri yüz yüze, hangi dersleri çevrimiçi yapacağını belirledi"

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerimizin tavsiyeleri ile hazırlanan kılavuzu üniversitelerle paylaştık. Yerleşkelerde alınması gereken tüm tedbirler alındı. Kampüslerdeki tedbirler yurtlarda da geçerli olacak. Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitimin aksamaması için harmanlanmış eğitim modellerinden faydalanabilecek. Salgının seyrine göre derslerin bir kısmı uzaktan yapılabilecek. Üniversitelerimiz hangi dersleri yüz yüze, hangi dersleri çevrimiçi yapacağını belirledi.