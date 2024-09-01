Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.09.2024 14:28

Türk ordusunu hedef alan yapıma AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

Netflix'in tarihi gerçekleri çarpıtan diziyi yayınlama kararına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki geldi. Çelik, "Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz" dedi.

Türk ordusunu hedef alan yapıma AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

Netflix'in Türk askerini karalayan, yalanlarla örülü dizisini yayınlama kararına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten tepki geldi.

Sosyal medyadan tepkisini dile getiren Çelik, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül’den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir" dedi.

Netflix'in Türk düşmanı dizisine tepki yağdı
Netflix'in Türk düşmanı dizisine tepki yağdı

Çelik sözlerine şöyle devam etti:

"Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz.

Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz" 

ETİKETLER
AK Parti Netflix Ömer Çelik KKTC
Sıradaki Haber
Bakan Tunç: Reformlara imza atmaya devam edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:57
Tekirdağ'da fırtına nedeniyle balıkçılar limana eli boş döndü
14:34
Muş'ta dönüş yapan tıra otomobil çarptı: 1 ölü
14:16
Ağrı'da teröristlerin kullandığı yaşam malzemesi ele geçirildi
14:40
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza
13:48
Bakan Tunç: Reformlara imza atmaya devam edeceğiz
13:46
KPSS ön lisans soru ve cevapları erişime açıldı
Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri ve Tuz Mağaraları, Ağrı Dağı'na gelen dağcıların rotasında
Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri ve Tuz Mağaraları, Ağrı Dağı'na gelen dağcıların rotasında
FOTO FOKUS
Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ