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Gündem
AA 01.09.2024 13:21

Bakan Göktaş'tan Yiğit'e destek telefonu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kemik erimesi nedeniyle yürüyemeyen ve dedesinin sırtında dışarı çıkan Yiğit Ağırbaş'ı telefonla arayarak her türlü ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Bakan Göktaş'tan Yiğit'e destek telefonu
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Göktaş, kemik erimesi hastalığı sebebiyle yürüyemeyen ve dedesinin sırtında zorlu bir hayat sürdüren Yiğit ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yiğit'e ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunan Göktaş, Yiğit'in her türlü ihtiyacının karşılanacağını belirtti ve bakanlık ekiplerinin aileyi her hafta ziyaret edeceğini bildirdi.

Süreç içerisinde aileyi yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Göktaş, Yiğit'in tedavisini yakından takip edeceklerini ifade etti.

Sosyal medyada paylaşılan videoları görünce duygulandığını belirten Göktaş, Yiğit'in bakımıyla yakından ilgilenen dedesine de teşekkür etti.

 

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Mahinur Özdemir Göktaş
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