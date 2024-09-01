Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurduğu paylaşımında şunları kaydetti;

Hainlerin nefeslerini keseceğiz. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. İki teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu; J-SİHA tarafından yapılan arazi taramasında 2 bölücü terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine “GÜRZ-11” operasyonu başlatıldı.

J-SİHA, Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle JOPER ve Jandarma Komando timleriyle gerçekleştirilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu teröristler silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.