Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava Harp Okulu Camii'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, açılışı yapılan Hava Harp Okulu Camisi'nin hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki diğer okul yerleşkelerinde 7 caminin inşaatının devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bunları da Allah nasip ederse 2025 baharına bitirmeyi arzu ediyoruz. Heybeliada Bahriye Mektebi Camisi bizim için ayrıca önemli. Geride hiçbir iz kalmayan bu güzide eseri aslına uygun olarak yeniden yapıyoruz.

Bugün resmi olarak hizmete giren Hava Harp Okulu Camimiz ile bir eksiği gidermenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Emeği geçenleri, katkısı bulunanları canıgönülden tebrik ediyorum. Rabbim gök kubbemizden Ezan-ı Muhammedi'leri eksik etmesin."