Netflix'in Türk düşmanı dizisine tepki yağdı

Netflix, Rum dizisini 20 Eylül'de yayımlayacağını duyurdu. Güney Kıbrıs yapımı dizide, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, tarihi gerçekler çarpıtılarak yer alıyor.

Kara propaganda dizisinde, Barış Harekatı öncesi Kıbrıs'taki Rum çetelerinin Türklere yönelik toplu katliamlarından bahsedilmiyor. Gazimağusa'nın Rumca adının verildiği dizide,Türk askerinin sivil hassasiyeti de görmezden geliniyor.

Netflix’ten Türk düşmanlığı yapan skandal dizi



Türk ordusunu karalıyor, Rum çetelerin Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlarının üzerini örtmeye çalışıyorlar.



Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan kara propaganda dizisi büyük tepki çekti. pic.twitter.com/sD6ObUrGvt — TRT HABER (@trthaber) August 31, 2024

"Türk askeri barışın güvencesi"

Diziyi yayımlama kararına Türkiye'den ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden birçok kullanıcı tepki gösterdi. Kıbrıs Türkleri "Türk askeri barışın güvencesidir, bizi katliamdan, işgalden kurtardı" dedi.

Birçok kullanıcı platforma aboneliklerini iptal edeceklerini açıkladı.