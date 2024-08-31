Bakan Göktaş: Önceliğimiz çocuklarımızın topluma faydalı yetişmelerini sağlamak

Bakan Göktaş, Çanakkale'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün yeni binasının açılışında yaptığı konuşmada, bakanlık olarak sosyal politikaları her daim insanı merkeze alan bir anlayışla şekillendirdiklerini ve uygulamaya koyduklarını söyledi.

Yürüttükleri sosyal politikalarla vatandaşların kaliteli yaşam sürmelerini hedeflediklerini, bu doğrultuda sosyal hizmetleri toplumun değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre zenginleştirdiklerini dile getiren Göktaş, "Her geçen gün daha da güçlendirdik, güçlendirmeye de devam ediyoruz. Bu anlamda bakanlık olarak, toplumun tüm kesimlerine hizmet sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en güçlü sosyal politika uygulamalarıyla kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimize etkin hizmet modelleri sunmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Göktaş, 81 ilde bulunan il müdürlükleriyle yerel dinamikleri ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak vatandaşların ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamaya gayret ettiklerini anlattı.

Bu kapsamda il müdürlüklerinin hizmet altyapısını güçlendirmeyi özellikle önemsediklerini, yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Göktaş, şu bilgileri paylaştı:

"Türkiye, sosyal devlet olma anlayışıyla hareket eden ve vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan güçlü bir ülkedir. Bu amaç doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 22 yıl boyunca 81 ilimizde olduğu gibi Çanakkale'ye de pek çok hizmet kazandırdık. Bu süre zarfında şehrimize 188 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 3 milyar liralık kısmı ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırımlardan oluşuyor. Çanakkale'de bulunan 3 sosyal hizmet merkeziyle Çanakkaleli vatandaşlara destek oluyoruz. Aile Sosyal Destek Programı ile ihtiyaç duydukları an vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz, yanında oluyoruz. Program ile 2017'den bu yana yaklaşık 33 bin haneye ulaştık. Gençlerimizi yuva kurmaya hazırladığımız Aile Eğitim Programı'mızdan ise 2013 yılından bu yana 20 binden fazla gencimiz faydalandı. Bunların yanı sıra şehrimizde bulunan 17 kadın kooperatifiyle kadınların başarılı birer girişimci olmalarının önünü açıyoruz."

Bakan Göktaş, Çanakkale'de "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri"yle 2018'den bu yana 9 binden fazla kadına destek olduklarını bildirdi.

Ev tipi bakım modeliyle hizmet verdikleri Çanakkale'deki 10 çocuk evinde 51 çocuğa, 2 çocuk evleri sitesinde 76 çocuğa devletin şefkat şemsiyesi altında koruma ve bakım hizmeti sunduklarını, 21 özel kreşle çocuklara güven içinde bakım hizmeti verdiklerini, Sosyal Ekonomik Destek Programı ile ailesi yanında destek sağladıkları çocuk sayısının ise 265 olduğunu aktaran Göktaş, "Hizmetimiz kapsamında 2012 yılından itibaren yaklaşık 46 milyon lira tahsis ettik. Ayrıca şehrimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzattığımız 12 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız bulunuyor. 2024 yılı başından beri sosyal yardımlarımızla yaklaşık 17 binden fazla haneye ulaştık." ifadesini kullandı.

Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata aktif katılımlarını çok önemsediklerini vurgulayan Göktaş, bu doğrultuda 2012'den bu yana Çanakkale'de 112 milyon lira yaşlı aylığı, 69 milyon lira engelli ve engelli yakını aylığı yardımında bulunduklarını kaydetti.

"En önemli önceliğimiz, çocuklarımızın donanımlı ve topluma faydalı yetişmelerini sağlamak"

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kaldığını hatırlatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki çocuklarımızın temel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 450 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Aktardığımız bu kaynakla, ilk ve ortaöğrenim düzeyinde okuyan çocuklarımızın giyim, ayakkabı, çanta ve kırtasiye gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için destek olacağız. En önemli önceliğimiz, çocuklarımızın donanımlı ve topluma faydalı birer birey olarak yetişmelerini sağlamaktır. Çocukların eğitim hayatlarına kesintisiz bir şekilde devam etmesi ülkemizin geleceği açısından çok önemlidir. Bu vesileyle, çocuklarımıza yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyor, onların her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum."

Çanakkale'de sadece bina açılışı yapmadıklarını, aynı zamanda sosyal hizmetler alanındaki çalışmaları daha ileriye taşıyacak bir adımı da hep birlikte attıklarını söyleyen Göktaş, bu hizmet binasının sundukları hizmetlerin kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha etkin şekilde ulaşabilmek için inşa edildiğini belirtti.

Bu binanın, modern yapısı, teknolojik altyapısı ve erişilebilirliğiyle hem çalışanların hem de hizmet sundukları vatandaşların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağına inandıklarını dile getiren Göktaş, "Burada yapılacak çalışmalarla, kadınlar, çocuklar, aileler, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine daha kaliteli hizmet sunacağız. Vatandaşlarımızın hayatına dokunmaya, dertlerine derman olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda yeni hizmet binamız, sadece bir yapı değil, bir umut kapısı, bir destek merkezi ve bir dayanışma noktası olacak." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, beraberindekilerle açılışını gerçekleştirdiği hizmet binasını gezdi, incelemelerde bulundu.

Açılışa, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Orhan Öğrenci, 27. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara, gaziler, şehit aileleri ve davetliler katıldı.

Bakan Göktaş, açılış öncesi Çanakkale Valiliğini ziyaret etti. Valiliğe gelişinde Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanvekili Öznur Benderlioğlu Doğangün, 27. Dönem AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Ömüt ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Göktaş, ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.