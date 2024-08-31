Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Nefret söylemlerine karşı siyaset kurumu birlik içinde olmayı başarmalıdır

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fikir hürriyetinin, nefret söylemleriyle geniş toplumsal kesimlere hakaret etme hürriyeti anlamına gelmediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hiçbir demokratik siyasi ölçü insanlara küfredilmesini, açıkça hakaret edilmesini onaylamaz. Nefret söylemlerini fikir hürriyeti adı altında himaye etmek, gerçek anlamda fikir hürriyetine de büyük darbe vurmaktadır. Demokratik siyasi rekabetin yapılacağı birçok alan var. Hiç olmazsa nefret söylemlerine karşı siyaset kurumu birlik içinde olmayı başarmalıdır."