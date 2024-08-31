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TRT Haber 31.08.2024 13:17

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne ilişkin video paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne ilişkin hazırlanan videoyu paylaştı.

Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki özel konsere ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"Toprağın bağımsızlıkla buluştuğu 30 Ağustos, tarihimize kazınan zaferin adıdır. Milletçe, bir ve beraber oldukça ilelebet yaşayacaktır" yazdı.

 

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kesitler ve özel konsere ilişkin anlar yer aldı. Programa katılan çocuklarla sıcak sohbetlere de yer verildi.

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30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhurbaşkanlığı Emine Erdoğan
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Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne ilişkin video paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne ilişkin video paylaşımı
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