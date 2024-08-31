Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne ilişkin video paylaşımı

Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki özel konsere ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
"Toprağın bağımsızlıkla buluştuğu 30 Ağustos, tarihimize kazınan zaferin adıdır. Milletçe, bir ve beraber oldukça ilelebet yaşayacaktır" yazdı.
Toprağın bağımsızlıkla buluştuğu 30 Ağustos, tarihimize kazınan zaferin adıdır. Milletçe, bir ve beraber oldukça ilelebet yaşayacaktır. ???????? pic.twitter.com/O3KNvOJcKt— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) August 31, 2024
Emine Erdoğan'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından kesitler ve özel konsere ilişkin anlar yer aldı. Programa katılan çocuklarla sıcak sohbetlere de yer verildi.