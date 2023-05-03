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Gündem
AA 03.05.2023 10:52

Türk hava sahası Ermenistan uçaklarına kapatıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, teröristler için Nemesis anıtının yapılması konusunda, "Ermenistan uçaklarına hava sahamızı kapattık." dedi.

Türk hava sahası Ermenistan uçaklarına kapatıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı bir canlı yayında Ermenistan'da dikilen "Nemesis Anıtı" konusunu değerlendirdi.

İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan ve Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmek adına birçok adım attığına işaret eden Çavuşoğlu, "Diktikleri anıt bizim diplomatlarımızı şehit eden terör örgütlerini, teröristleri, 1920'lerde Azerbaycanlı kardeşlerimizi ve bizim vatandaşlarımızı şehit eden terör örgütlerini yüceltmek için yaptılar. Dolayısıyla güvenlik kurumlarından sonra en çok şehit vermiş bir kurumun, Dışişleri Bakanlığının başında bakan olarak benim bunu kabul etmem mümkün değil." dedi.

"Eğer bunu devam ettirirlerse de başka tedbirler de alırız"

Çavuşoğlu, Ermenistan'ın "anıtı belediye yaptı, bizim yetkimiz yok" gibi açıklamalarını da samimi ve doğru bulmadığını kaydederek "Dolayısıyla iyi niyetli olmadıklarını da gösteriyorlar. Bu iyi niyet karşısında tabi ben elim kolum bağlı duracak değilim. Ermenistan uçaklarına, bizim üzerimizden birçok yere uçmaya başlamışlardı, hava sahamızı da kapattık. Eğer bunu devam ettirirlerse de başka tedbirler de alırız." uyarısında bulundu.

"VIP uçuşlar dahil uçuşlara da izin vermeyeceğiz"

Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan uçuşlar olduğunu aynı zamanda Ermenistan'ın Türkiye hava sahası üzerinden Avrupa'ya da uçtuğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bir tek Ermenistan Meclis Başkanı KEİPA toplantısı için Türkiye'ye gelecek ona izin verdik çünkü bu bir uluslararası toplantı, bu bir istisnadır. Ama onun dışında VIP uçuşlar dahil uçuşlara da izin vermeyeceğiz. Eğer devam ettirirlerse, bunu kaldırmazlarsa bu sefer ilave tedbirler de alacağız. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil, iyi niyetli olmadıklarını da net bir şekilde görmüş olduk. Hiç kimse kusura bakmasın.

"Fransızları uyardık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'nın Marsilya kentinde oy kullanan Türk vatandaşları ile PKK destekçileri arasında yaşanan gerilim hakkında girişimlerde bulunulduğunu aktardı.

"Fransızları uyardık. Biz özel güvenlik şirketiyle çalışıyoruz. Güvenlik personel sayısını da artırdık." diyen Çavuşoğlu, Fransa'da PKK destekçileri olduğunu, 1 Mayıs'ı bahane ederek gerginlik yaratıldığını aktardı.

"Bizi kandırmaya kalkmasınlar"

Çavuşoğlu, gerekli tedbirlerin alındığını, Türk misyonlarının da uyarıldığını belirterek, "İçeride dışarıda propaganda yapamaz hiç kimse. Müşahitler olsun, sandık görevlileri olsun, Türkiye'nin kanunları çerçevesinde orada hareket etmek zorunda. Almanya'da da ufak tefek bir iki olay oldu. Ama orada da tedbirlerimizi aldık." diye konuştu.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının seçime büyük bir ilgisi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, yurt dışındaki heyecanın yurt içinden daha fazla olduğunu kaydederek, 'bizim yetkimizde değil' diye de bizi kandırmaya kalkmasınlar." dedi.

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